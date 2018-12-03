«Не по адресу»: Пушков отреагировал на попытки Порошенко связаться с Путиным

Москва, 3 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков не видит оснований для проведения телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Петра Порошенко. Об этом он рассказал в своем Twitter.

Как уточнил Пушков, украинский глава государства жалуется на то, что не может дозвониться до Путина. Сенатор подчеркнул, что Порошенко, вероятно, хочет вновь обвинить Россию, «он этим каждый день занимается».

«Пожаловаться на судьбу? Не по адресу. Говорить не о чем», –– подчеркнул он.

Как пишет «Газета.ru», ранее Порошенко пожаловался президенту Польши на «агрессию» России. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник обсудил ситуацию в Керченском проливе со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

В ходе переговоров украинский политик призвал руководство Евросоюза ужесточить санкции против России, а также вынести на обсуждение Европейского совета опасный инцидент.