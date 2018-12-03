Пользователи Сети обсуждают видео с похожими на НЛО шарами в небе

Роли, 3 декабря. Житель Северной Каролины запечатлел на камеру похожие на НЛО огни в небе и выложил ролик на свой канал в YouTube.

Как отметил автор видео, странное явление он заметил 20 ноября во время рыбалки. Примерно в 21.00 по местному времени мужчина увидел яркий статический огонек в небе. В течение 60 минут он время от времени становился то ярче, то затухал. В какой-то момент огонек полностью исчез примерно на 20 минут, после чего вновь загорелся и будто бы приблизился.

Пользователи Сети выдвинули различные версии произошедшего: некоторые предположили, что на видео огни лайнера или шаровые молнии. Один из участников обсуждения отметил, что это может быть горение газового факела на нефтяной вышке, а четыре вспышки получились в результате атмосферной дифракции.