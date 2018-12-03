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Киселев зачитал рэп на стихи из поэмы Маяковского

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Киселев зачитал рэп на стихи из поэмы Маяковского

Москва, 3 декабря. Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп на стихи Владимира Маяковского из поэмы «Хорошо» в эфире программы «Вести недели».

Одной из тем программы с Дмитрием Киселевым стала отмена концертов российских хип-хоп исполнителей. Ведущий заявил, что «страх перед альтернативной субкультурой смешон» и углубился в историю музыкального жанра рэп, подчернув, что первым отечественным рэпером был поэт Владимир Маяковский.

«Предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции был Маяковский. Образы Маяковского, рифмы и ритм — на зависть современным рэперам», — поведал Киселев.

В доказательство своим словам Киселев зачитал стихи Маяковского из поэмы «Хорошо», посвященной десятилетию Октябрьской революции. Телеведущий добавил, что «патриотизм совсем не чужд рэперам» и призвал «не кошмарить» музыкантов.

Ранее стало известно, что рэпер Хаски отменил шесть своих концертов в городах России из-за судебного процесса, связанного с обвинениями в хулиганстве.

Автор: Виталий Рыжков
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