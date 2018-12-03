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Армия Сирии изъяла у боевиков ИГ иностранное оружие в Эс-Сувейде

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Армия Сирии изъяла у боевиков ИГ иностранное оружие в Эс-Сувейде

Москва, 3 декабря. Армия Сирии во время наступления в провинции Эс-Сувейда изъяла у боевиков ИГ1 много иностранного оружия, включая 12 противотанковых ракет TOW. Об этом сообщил представитель командования войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике Олег Макаревич.

По его словам, в ходе наступательной операции было изъято большое количество оружия, боеприпасов, снарядов, мин иностранного производства, в том числе 12 противотанковых управляемых ракет TOW (американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс)

Как сообщало сирийское агентство САНА, в ходе наступления 17 ноября правительственные войска ликвидировали главаря ИГ в Южной Сирии Абу Хаджер аш-Шишани и несколько полевых командиров.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Алексей Громов
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