Сирия: армия САР уничтожила более 270 боевиков ИГ во время наступления в Эс-Сувейде
Москва, 3 декабря. Более 270 боевиков ИГ1 уничтожила армия Сирии во время наступления в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщил представитель командования войск ВС РФ в Сирийской Арабской Республике Олег Макаревич.
Он отметил, что большинство боевиков, находившихся в Эс-Сувейде, прибыли сюда из района Эт-Танф, который находится под контролем международной коалиции во главе с Соединенными Штатами,
«Это были, в том числе, боевики, которые сумели заблаговременно выйти из Ярмука и Дамаска, а также прибыли из Эт-Танфа», — сказал представитель Вооруженных сил России.
Напомним, что сирийские войска начали наступление в Эс-Сувейде около трех месяцев назад.
Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с ИГ. Действия коалиции проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН.
«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
1 Организация запрещена на территории РФ.