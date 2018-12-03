Жители России определили момент, когда начинается старость

Москва, 3 декабря. Согласно результатам социологического опроса, половина россиян считает, что старость приходит в момент ухудшения здоровья.

Всероссийский центр исследований общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией Bayer провел опрос россиян, попросив рассказать, когда, по их мнению, в жизни человека наступает старость.

Каждый второй респондент связал наступление старости с серьезными проблемами со здоровьем. 27% опрошенных заявили, что этот момент приходит, когда человек уже не в силах обеспечивать себя самостоятельно, 26% уверены, что старость наступает после прекращения активной трудовой деятельности. И лишь каждый пятый россиянин заявляет о взаимосвязи старости с выходом на пенсию.

Большинство опрошенных, сообщает «Российская газета», уверены, что после 60 лет нужно прилагать как можно больше усилий для того, чтобы вести активный образ жизни. Чуть менее половины респондентов сообщили, что важно продолжать и профессиональную деятельность, отметив при этом трудности в обучении и переквалификации в пожилом возрасте.

«Проблемы пожилых людей очевидны и они связаны отнюдь не только со здоровьем. Статус, интересы, жизненный тонус, круг общения - это лишь некоторые элементы качества жизни в любом возрасте. В последнее время они привлекают все большее внимание исследователей», — прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

По мнению специалиста, в России необходимо пересмотреть целеполагание демографической политики лишь как средства к увеличению рождаемости, а считать ее равноценной частью и увеличение продолжительности полноценной жизни.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по результатам опроса ВЦИОМ большинство россиян считают себя счастливыми.