Пара бобров посетила супермаркет в США и попала на видео

Фитчбург, 3 декабря. В американском штате Массачусетс двое бобров стали нежданными посетителями одного из местных супермаркетов, куда животные наведались в поисках пропитания.

Камеры наблюдения одного из супермаркетов в городе Фитчбург штата Массачусетс зафиксировали визит двух необычных покупателей. На кадрах записи, опубликованной сервисом Rumble, видно как два бобра спокойно проходят через автоматические раздвижные двери и углубляются в магазин, попутно проверяя полки.

Сотрудники супермаркета пояснили, что животные забрели к ним рано утром, когда там не было других покупателей. Увидев продавцов, один из них не спеша ретировался, тогда как второй не смог самостоятельно найти выход. Бобер долго блуждал по магазину, не особо пугаясь присутствия человека.

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Source: I'll be Dammed: Pair of Beavers Visit Convenience Store by StoryfulNews