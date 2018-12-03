Российскими «Кортежами» заинтересовались в Бахрейне — СМИ

Москва, 3 декабря. Бахрейн высказал заинтересованность в покупке российских лимузинов проекта «Кортеж», которые производятся в РФ под брендом Aurus.

Впервые российский лимузин Aurus был представлен в ходе церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина. С тех пор Путин использует этот автомобиль и нередко демонстрирует его достоинства иностранным коллегам. Так, президент Египта оценил Aurus в ходе визита в Сочи, а наследный принц Абу-Даби Мухаммад аль-Нахайян присмотрелся к нему после переговоров в Москве.

Владимир Путин заявлял, что считает новинку отечественного автопрома «хорошей машиной» качественной сборки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, вопросы о возможности приобретения лимузина поступали из многих стран.

«Бахрейн среди этих стран. Но пока массовое производство не налажено, их всего несколько. В будущем это будет возможно», — заявил собеседник агентства.

«Газета.ру» пишет, что официальная презентация лимузина Aurus состоялась на Московском международном автосалоне в августе нынешнего года. На данном этапе в рамках проекта «Кортеж» разработаны седан и лимузин Senat, а также минивэн Arsenal. В следующем году ожидается появление кроссовера Komendant.