В Сирии при авиаударе коалиции США уничтожен один из главарей ИГ — СМИ

Дамаск, 3 декабря. Один из лидеров запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1 уничтожен в воскресенье в результате авиационного удара коалиции во главе с США, утверждают американские СМИ.

Представители коалиции сообщили журналистам телеканала Fox News, что на юге Сирии якобы уничтожены несколько боевиков ИГ1, в частности, один из главарей террористической группировки, причастный к убийству гражданина США Питера Кэссига и других заложников. Удар по вооруженным бандитам был нанесен с помощью беспилотника.

Напомним, Питер Кэссиг проходил службу в армии Соединенных Штатов, после чего в 2013 году отправился в Сирию для оказания помощи местным жителям, где был захвачен боевиками. Позднее стало известно, что находясь в плену Кэссиг принял ислам. В 2014 году террористы опубликовали видеозапись, свидетельствующую об обезглавливании пленного. В ноябре 2014 года власти США подтвердили, что Кэссиг был убит боевиками ИГ.

Ранее государственное телевидение Сирии сообщило об атаке международной коалиции на позиции сирийских правительственных войск недалеко от населенного пункта Ат-Танф провинции Хомс. Силы коалиции выпустили 14 ракет в районе горы аль-Граб.

Напомним, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами присутствует в САР с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и вопреки резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.