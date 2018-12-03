Российскую систему предупреждения о ракетных ударах защитили от ошибок

Москва, 3 декабря. Систему предупреждения от ракетном нападении (СПРН), действующую в РФ, защитили от ложных срабатываний благодаря новому методу контроля работы радиолокационных станций.



В Радиотехническом институте имени академика Минца (РТИ) разработали новый метод контроля сложных радиолокационных систем — об этом сообщает РИА Новости. Метод исключает ложные срабатывания а также длительное время реакции на неисправности систем, в том числе, дальнего обнаружения.

«Алгоритмы в реальном времени будут обеспечивать работу радиолокационных станций в непрерывном режиме без снижения производительности. Это позволит сократить время на обнаружение и устранение неисправности, а также предотвратить риски некорректной работы РЛС», — говорится в сообщении РТИ.

Внедренный метод контроля включает оценку мощности внутреннего шума аппаратуры радиолокационных станций и учитывает интенсивность солнечного излучения. Как подчеркивают в РТИ, новые алгоритмы позволяют повысить характеристики российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Напомним, ложное срабатывание СПРН едва не привело к ядерной войне в 1983 году, когда на командный пункт Серпухов-15 поступило сообщение о ракетной атаке со стороны США. Тогда дежурный офицер Станислав Петров определил, что система сработала ошибочно. Как выяснилось позднее, причиной сигнала стало отражение солнечных лучей от облаков.

«Газета.ру» сообщала, что в 2006 году в Нью-Йорке Петрову была вручена специальная награда международной общественной организации «Ассоциация граждан мира».