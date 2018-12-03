Изобретателя бифидока заочно арестовали и объявили в розыск

Москва, 3 декабря. Совладелец фармпроизводителя «Партнер» и изобретатель бифидока Игорь Вайншток был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Как стало известно, предприниматель подозревается в невыплате зарплат сотрудникам фирмы, а также в злоупотреблении полномочиями. В настоящее время изобретатель кисломолочного напитка находится за пределами Российской Федерации. Он не согласен с обвинениями. Вайншток уверен в том, что уголовное преследование против него — это «часть плана рейдерского захвата».

По его словам, после обыска с ним связались родственники, которые предупредили его о сидящих в припаркованной возле подъезда машине оперативниках.

«Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в «Матросскую Тишину», взял такси и отправился в аэропорт», — пояснил Вайншток, сообщает издание «Коммерсант».

Напомним, ранее следственные органы России начали проверку после того, как в СМИ появилась информация об избиении ребенка тренером в Наро-Фоминске.