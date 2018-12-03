Милонов предложил повысить пошлины на новогодние елки

Москва, 3 декабря. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил повысить пошлины на срубленные новогодние елки, простимулировав тем самым продажу деревьев, которые можно пересадить в открытый грунт.

С предложением разработать совместный законопроект Милонов обратился к министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу России, сообщает РИА Новости.

Суть инициативы состоит в том, чтобы воспитать у населения страны, особенно у молодежи, ответственное отношение к природе и сократить ежегодные вырубки деревьев на новогодние нужды.

«Предлагаю совместными усилиями подготовить законопроект по установлению высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных деревьев, одновременно стимулируя продажу живых елей (впоследствии высаживаемых в открытый грунт)», — написал в своем обращении депутат.

Милонов подчеркнул, что количество деревьев, вырубаемых в преддверии Нового года «даже трудно подсчитать» и особо отметил то, что существенная их часть попадает на свалки нераспроданными.

«Не надо быть экспертом в вопросах экологии, чтобы понять, что такая массовая вырубка молодых деревьев наносит огромный вред природе. Необходимо уже сейчас озаботиться мерами по снижению ненужной вырубки деревьев», — сообщил Милонов.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что главная новогодняя елка России будет доставлена в Кремль 18 декабря — это столетнее дерево высотой в 27 метров.