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Мостовой назвал сборную России фаворитом отборочной группы Евро-2020

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Мостовой назвал сборную России фаворитом отборочной группы Евро-2020

Москва, 3 декабря. Жеребьевку чемпионата Европы 2020 года прокомментировал бывший футболист сборной России Александр Мостовой. Он назвал российскую сборную фаворитом отборочной группы Евро-2020

«С жеребьевкой нам повезло. Мы вместе с Бельгией — главные фавориты, а остальные команды слабее», — выразил мнение Мостовой.

Он также считает, что на соперничестве с бельгийцами зацикливаться не стоит. Важный аспект — «обыграть остальных и спокойно забрать свою путевку в финальную часть Евро», добавил Мостовой, передает издание «Известия».

Как сообщило ранее RT, под руководством Станислава Черчесова национальная команда сыграет в группе I с командами Сан-Марино, Казахстана, Шотландии, Кипра и Бельгии. 

Чемпионат Европы пройдет летом 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы. Матч открытия состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. 

Автор: Тимур Румянцев
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