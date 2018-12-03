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Выбран лучший флот ВМФ России по итогам 2018 года

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Выбран лучший флот ВМФ России по итогам 2018 года

Москва, 3 декабря. Лучшим флотом ВМФ России по итогам текущего года был признан Тихоокеанский флот. По словам начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского, весь запланированный комплекс учебно-боевых задач был полностью выполнен флотом.

Он напомнил, что ТОФ осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств, принимал участие в ряде специальных учений, в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018».

«Общая наплаванность кораблей превысила 17 тысяч суток», — подчеркнул Воскресенский. 

По его словам, Тихоокеанский флот второй год подряд занял первое место среди флотов ВМФ России, а моряки ТОФ в 2018 году получили 14 призов главнокомандующего ВМФ России по различным видам боевой подготовки.

Автор: Тимур Румянцев
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