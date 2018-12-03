Глава «Энергомаша» назвал сроки испытания двигателя для «Союза-5»

Москва, 3 декабря. Руководитель «Энергомаша» Игорь Арбузов сообщил, что испытания доводочного двигателя для новой российской ракеты «Союз-5» планируется начать в 2019 году.

Как подчеркнул Арбузов, поставки товарных двигателей РД-171МВ планируется осуществить в 2021 году, а испытания двигателя начнутся уже в ближайшие месяцы.

«Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год. Первый двигатель мы должны поставить заказчику в 2021 году для беспилотного запуска «Союза-5», который должен состояться в 2022 году», — сообщил в интервью газете «Коммерсант» глава «Энергомаша».

Игорь Арбузов отметил, что РД-171МВ стал первым в истории российским двигателем, созданным не по бумажным чертежам, а на основе 3D-моделирования. Эскизный проект двигателя был разработан в 2017 году, после чего его передали в ракетно-космический центр «Прогресс», где в данный момент идет выпуск конструкторской документации, ведется подготовка производства и стендовой базы.

Глава «Энергомаша» сообщил также, что первый пилотируемый запуск новой российской ракеты «Союз-5» намечен на 2024 год.

