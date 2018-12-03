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Немецкий политик заявил о необходимости «перезагрузки» отношений с Россией

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Немецкий политик заявил о необходимости «перезагрузки» отношений с Россией

Берлин, 3 декабря. Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек заявил о необходимости выстраивания новой европейской системы коллективной безопасности вместе с Россией.

По мнению политика, международная обстановка требует «перезагрузки» отношений между странами ЕС и РФ и активного участия Москвы в обеспечении безопасности в Европе. Платцек выразил надежду, что в ближайшем будущем будет проведена новая конференция по безопасности и сотрудничеству в ЕС.

«Речь идет не о партнерстве и дружбе. Речь вновь идет о мирном сосуществовании, о вопросе, сможем ли мы мирно жить рядом друг с другом на этом континенте. К сожалению, мы откатились до этого уровня», — заявил политик.

Платцек раскритиковал Хартию, подписанную в Париже в конце 1990 года и провозгласившую, что Холодная война остается в прошлом и страны континента будут взаимодействовать на основе взаимного сотрудничества и согласия. По мнению германского политика, документ давно утратил свою актуальность и не отражает современных реалий.

Как сообщала «Газета.ру», в конце ноября в Брюсселе прошел XII Европейский русский форум на тему «Эскалация отношений между Западом и Россией: будущее Европы в случае военного конфликта». Участники мероприятия обсудили аспекты опасности продолжения противостояния Запада и России и меры по противодействию дальнейшей эскалации.

Автор: Виталий Рыжков
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