«Огромное предательство»: США и Британия рискуют поссориться из-за F-35

Лондон, 3 декабря. Британский телеканал Sky News сообщил, между военными США и Великобритании могут серьезно испортиться отношения. Sky News, ссылаясь на источник в британском министерстве обороны, утверждает, что две страны рискуют поссориться из-за спора вокруг закупок американских истребителей F-35.

Согласно приведенным данным, руководство королевских ВВС хочет добиться, чтобы в программу были включены истребители и типа A. На данный момент программа закупки включает 138 американских истребителей F-35 типа B (морское базирование). Благодаря этому, уверены в Британии, сократится число эскадрилий, которые способны осуществлять операции с борта авианосцев «Принц Уэльский» и «Королева Елизавета». Из-за этого также будет подорвана авианосная группа страны, сообщает источник телеканала.

Как полагает источник, соответствующий шаг испортит отношения с США, снизив военный потенциал британских авианосцев, так как США считают королевские Военно-морские силы единственным равным флотом, который способен управлять авианосцами.

«Если британцы появятся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то это полностью дискредитирует наши военные возможности, — сообщил источник Sky News. — Если Королевские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, о чем они фактически и говорят, то в глазах США это будет выглядеть, как огромное предательство».

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное в трех вариантах: палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США.