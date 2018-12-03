Соломоновы острова отказались признавать независимость Косово

Тониара, 3 декабря. Соломоновы острова стали третьей из стран, отозвавших за истекший месяц признание независимости Косово.

О решении правительства Соломоновых островов сообщил косовский телеканал KTV. Островное государство представило соответствующие документы в представительство Косово в австралийской Канберре.

Как следует из текста документа, решение будет действовать вплоть до окончания переговоров Приштины и Белграда, которые проходят под эгидой Евросоюза.

При этом в министерстве иностранных дел Косово отрицают получение бумаг от представителей Соломоновых островов. Ранее признание независимости Косово отозвали Коморские острова, Содружество Доминики, Суринам и ряд других стран.

Напомним, обострение ситуации в Косово началось в сентябре текущего года после того, как косовские силы специального назначения захватили водохранилище, снабжающее водой сербскую гидроэлектростанцию «Газивода». 29 сентября вооруженные силы Сербии были приведены в боевую готовность. Позднее Косово объявило Белграду «торговую войну», введя 100% пошлины на импорт товаров из Сербии.

Как сообщает «Газета.ру», в Кремле по итогам переговоров между президентом Сербии Александаром Вучичем и российским лидером Владимиром Путиным заявили о поддержке территориальной целостности Республики Сербия.