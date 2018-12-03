Военные России и Армении отразили авиаудары «противника»

Ростов-на-Дону, 3 декабря. Военнослужащие авиационной военной базы РФ, дислоцированной в Армении, и силы ПВО Южного военного округа провели совместную тренировку с военными Армении по отражению авиаударов условного противника.

О тренировке военнослужащих двух стран рассказали в пресс-службе Южного военного округа РФ. В сообщении говорится, что отрабатывалось не только отражение авиационных ударов, но и оказание помощи терпящим бедствие воздушным суднам.

«Были отработаны вопросы взаимодействия по обнаружению, перехвату и уничтожению условных воздушных целей, прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации российского соединения и оказания помощи терпящим бедствие учебным воздушным суднам», — рассказали в ЮВО.

Отмечается, что истребители и вертолеты ВВС РФ с выключенными опознавательными системами имитировали полеты условного противника вдоль границ Армении. Особенность тренировки состояла в том, что полеты в составе пар и звеньев наравне с опытными пилотами проводили молодые летчики, выпускники 2018 года.

Всего в совместных учениях приняли участие более 100 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы Бук-М1-2, С-300В, истребители МиГ-29, вертолеты российской авиационной военной базы Эребуни и фронтовые бомбардировщики Су-25 минобороны Армении.

Ранее «Газета.ру» писала о том, что подразделения вооруженных сил РФ и Армении приняли участие в масштабных учениях стран ОДКБ в Киргизии «Взаимодействие-2018».