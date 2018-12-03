Украинский депутат предупредил Порошенко об «огромной беде»

Киев, 3 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Наши» Евгений Мураев сообщил об «огромной беде» для президента Украины Петра Порошенко, которая заключается в ухудшении отношения к Киеву других стран.

Соответствующее заявление Мураев сделал в эфире одного из ток-шоу, фрагмент которого выложил на своем канале в Youtube.

Мураев предупредил, что Порошенко не имеет поддержки ни со стороны руководителей военных блоков, ни среди лидеров тех стран, которые ранее лояльно относились к Украине.

«Думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем нашей страны. И это огромная беда, потому что когда Порошенко постоянно говорит: «Я Украина, мой народ», его так начинают воспринимать», — поделился своим мнением депутат.

Мураев добавил, что провокация Киева в Керченском проливе была выгодна для Порошенко, однако, он не смог добиться результата, на который рассчитывал. Депутат Рады рассказал, что корректные действия российских пограничников спутали карты президенту Украины, для которого было бы лучше, «если бы они погибли».

«Вот если бы они погибли — Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком, потому что тогда можно было бы добиваться введения военного положения на два месяца, можно было требовать продления санкций. Это были его цели и задачи. К счастью для Украины, они не состоялись», — подчеркнул Мураев.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Корабли совершали опасные маневры и не отвечали на требования российских пограничников, после чего силы ФСБ РФ были вынуждены приступить к задержанию. Корабли вместе с экипажами были доставлены в Керчь. Позднее членов команд арестовали за незаконное пересечение государственной границы России. В Кремле назвали действия Киева провокацией, связанной с попытками президента страны поднять свой рейтинг накануне предстоящих выборов.

Украинские власти обвинили Москву в «агрессии», после чего в ряде регионов страны по предложению Порошенко было введено военное положение, которое ограничивает права и свободы граждан — в том числе, на участие в выборах. Президент Украины заявил, что был вынужден ввести военное положение лишь на 30 дней, дабы не помешать выборному процессу.

Кроме того, власти Украины ввели запрет на въезд в страну российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, а также перевели военно-промышленный комплекс на особый режим работы. Сегодня на Украине должны начаться масштабные сборы резервистов.

Как сообщает «Газета.ру», Порошенко обратился к жителям Украины с просьбой «держать порох сухим» и заявил о готовности к отпору в случае иностранного вторжения.