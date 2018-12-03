«Спьяну можешь с Европой говорить»: в РФ объяснили, почему Порошенко не удалось связаться с Путиным

Киев, 3 декабря. Украинский президент Петр Порошенко попытался связаться с российским лидером Владимиром Путиным сразу же после инцидента в Керченском проливе, о чем он заявил в ходе интервью France24. Однако разговор с российским лидером, по словам Порошенко, не состоялся.

«К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор», — пожаловался украинский президент.

Политик также утверждает, что он готов к телефонным переговорам в любом формате — с участием американских партнеров, в нормандском, двустороннем.

27 ноября Порошенко уже жаловался на отсутствие ответа на запрос о переговорах со стороны Кремля, передает издание «Известия».

В России прокомментировали жалобу Порошенко на несостоявшуюся попытку связаться с главой российского государства. Многие россияне в социальных сетях пишут, что с Порошенко «не о чем разговаривать».

«Спьяну можешь с Европой говорить», — написал пользователь под ником Gopnik_mini

«Что такое? В казне Украины не осталось средств на оплату телефона?» — поинтересовался BorisAnimal.

«Петя, зачем с тобой говорить, когда ты всего лишь говорящая голова твоих американских хозяев?» — отметил пользователь defrag.

«Водка паленая, потому и контакт накрылся», — выразил мнение Arsenij21.

«Ну, Трампу позвони, если пьяные слезы накатили», — посоветовал Vladimir Morozov

«Не тот у Порошенко уровень, чтобы общаться с президентом независимой страны», — считает Виталий Куранов.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды, нарушив границы РФ. Они совершали опасные маневры и не реагировали на предупреждения российских пограничников прекратить провокацию. В результате корабли-нарушители были задержаны. Украина обвинила РФ в «агрессии».