Сирия новости 3 декабря 07.00: коалиция США атаковала сирийскую армию близ Ат-Танфа, боевики ИГИЛ рвутся в Ирак

Сирия, 3 декабря. Силы международной коалиции во главе с США атаковали расположения проправительственных сил САР на подступах к 55-километровой зоне близ базы «Ат-Танф». Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на юге провинции Дейр-эз-Зор попытались прорваться через сирийско-иракскую границу. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись атаке боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо, атакованы проамериканскими силами в Хомсе.

«Исламское государство»: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: атакует правительственные силы Сирии в Алеппо,

«Сирийская свободная армия» (ССА): противостоит YPG в Алеппо.

Курды: атакуют ССА на севере Алеппо, терпят неудачи в боях с ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): остановили попытку прорыва ИГИЛ через границу на юге Дейр-эз-Зора

Международная коалиция: атаковала расположения проправительственных сил САР на подступах к 55-километровой зоне близ базы «Ат-Танф» в Хомсе.

Провинция Алеппо

Курдские отряды народной самообороны YPG продолжают проводить террористические акты и диверсии против протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» близ кантона Африн. Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@riskmap_), в районе города Азаз боевики YPG подорвали самодельное взрывное устройство. В результате теракта получили ранения несколько боевиков ССА, в том числе полевой командир бригады «Джейш аль-Шамаль».

Тем временем, боевики из альянса запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжают обстрелы позиций правительственных сил в районе административного центра провинции Алеппо. Источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@SyriawatanNews), что боевики открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА) на юго-западе Алеппо. Сообщается, что жертв в результате атаки джихадистов удалось избежать.

Провинция Хомс

Проамериканские силы международной коалиции нанесли удар по проправительственным силам САР по периметру 55-километровой зоны вокруг базы «Ат-Танф» на юге провинции Хомс. Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@Syrian_SR), силы коалиции выпустили ракеты в районе горы аль-Граб, где располагались позиции сирийской армии. По имеющимся данным, всего было использовано 14 ракет, предположительно выпущенных из реактивной системы залпового огня HIMARS. Позднее факт атаки подтвердило сирийское государственное телевидение. Информация о возможных потерях в рядах правительственных сил уточняется.

Напомним, что силы международной коалиции незаконно оккупировали 55-километровую зону на юге провинции Хомс и неоднократно угрожали открыть огонь на поражение в случае приближения к базе «Ат-Танф». На территории зоны оккупации расположен лагерь беженцев «Рукбан», гуманитарная обстановка в котором остается на катастрофическом уровне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдско-арабские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) вновь безуспешно атаковали позиции террористов «Исламского государства» на восточном берегу реки Евфрат. Как сообщает информационный ресурс Euphrates Post, курдские отряды попытались взломать оборону ИГИЛ в районе населенных пунктов Хаджин и Абу-Хасан, однако атака была отбита террористами. Сообщается, что в ходе атаки курдские силы вызвали артиллерийский огонь сил международной коалиции во главе с США, однако проведенная артподготовка не позволила продвинуться в указанном направлении.

Между тем, боевики «Исламского государства» предприняли несколько контратак на позиции SDF вокруг так называемого «Хаджинского кармана». Как сообщает источник в Twitter (@RisboLensky), террористы ИГИЛ атаковали позиции SDF близ населенного пункта Эль-Бахра, а также попытались прорваться через сирийско-иракскую границу. Боевикам удалось уничтожить несколько курдских пикапов с крупнокалиберными пулеметами и ликвидировать нескольких курдских бойцов. Однако попытка прорыва была остановлена силами иракского ополчения «Хашд аш-Шааби», которые огнем отогнали террористов от государственной границы.

Провинция Ракка

На подконтрольной курдским «Демократическим силам Сирии» территории провинции Ракка вновь вспыхнуло недовольство мирных граждан. Как сообщает источник в Twitter (@aheey555), в населенном пункте Джазра к западу от Ракки прошла массовая акция протеста арабского населения против курдского произвола, перешедшая в вооруженное столкновение. В результате возникших беспорядков вооруженные местные жители убили двух курдских боевиков. Силами курдских сил безопасности «Асайиш» выступления были подавлены огнем.

Провинция Хасака

Тем временем, в провинции Хасака арабские вооруженные группировки продолжают теракты против курдских сил. Как сообщает источник в Twitter (@jisrtv), боевики группировки «Народное сопротивление восточных районов» атаковали автомобиль курдских сил безопасности «Асайиш» близ города Аш-Шаддади в южной части провинции. По предварительным данным, в результате нападения погибли два курдских боевика, информация о потерях в рядах арабских повстанцев уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)