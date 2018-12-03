«Полмиллиона тунеядцев»: в Белоруссии подсчитали количество безработных

Минск, 3 декабря. В министерстве труда и социальной защиты Белоруссии сообщают, что количество не занятых в экономике трудоспособных жителей страны достигло полумиллиона человек.

С начала декабря в Белоруссии начала работать база данных, в которой отображается статус занятости каждого жителя страны. По данным органов статистики республики, население Белоруссии составляет около 9,5 миллионов человек. Ранее президент РБ Александр Лукашенко сообщал, что примерно полмиллиона жителей официально нигде не работают, при этом у некоторых из них есть проблемы с законом.

С вводом в строй базы «тунеядцев» в Минске планируют вовлечь в экономику как можно больше трудоспособных граждан. Так, с 2019 года безработные будут оплачивать полную стоимость коммунальных услуг, тогда как раньше им предоставлялись субсидии. Найдя работу, можно удалиться из базы, предоставив соответствующие документы.

«Применяется индивидуальный подход. База данных всего лишь позволяет увидеть, что происходит на рынке труда, и почему человек в трудоспособном возрасте оказался без работы», — рассказала министр труда Белоруссии Ирина Костевич.

Напомним, в начале текущего года Лукашенко подписал декрет, согласно которому в стране отменялась обязанность неработающих платить так называемый «налог тунеядцев». Однако, с 1 января 2019 года все неработающие трудоспособные граждане Белоруссии будут обязаны оплачивать субсидируемые ранее государством услуги по полной стоимости.