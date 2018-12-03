Американский политик предостерег США от помощи Украине после провокации ВМСУ в Азове

Вашингтон, 3 декабря. Известный американский публицист и политик Патрик Бьюкенен поделился мнением о том, кто же виноват в ситуации в Керченском проливе. В своей статье для журнала American Conservative он также объяснил, почему Соединенные Штаты позволяют себя втягивать в чужие конфликты. Вместе с этим он предостерег США от помощи Украине после ее провокации в Азове.

Бьюкенен согласен с фактом того, что Украина устроила провокацию в Керченском проливе. Он указал на то, что корабли ВМСУ ранее уже проходили через Керченский пролив, соблюдая при этом все правила.

Как считает политик, эти правила намеренно проигнорировал украинский президент Петр Порошенко. Сложившуюся ситуацию он использовал для собственных внутренних целей. Поскольку значительно просели его рейтинги в преддверии выборов, украинский президент осознает, что у его партии не будет практически никаких шансов, если он не сделает что-нибудь эффектное и сенсационное.

После провокации в Керченском проливе Порошенко потребовал от Запада ввести новые санкции против РФ и призвал США выступить против России, так как, по его мнению, Москва вскоре может «вторгнуться на Украину» после случившегося в Азове.

Сразу же после этого Адриан Каратницкий из Атлантического совета призвал ужесточить санкции и отменить строительство трубопроводов «Северный поток — 2» и «Южный поток», поставить на Украину зенитные и противокорабельные ракеты, усилить американское военно-морское присутствие в Черном море, отметил Бьюкенен.

Одновременно публицист задается вопросом, почему США позволяют так легко втягивать себя в ненужные конфликты и какое отношение Соединенные Штаты имеют к вопросу контроля над Керченским проливом.

«Если Украина в 1991 году имела право отделиться от России, то почему Крым, Донецк и Луганск не имеют права на отделение? — недоумевает Бьюкенен. — Какое США дело до этих мест?».

Он напомнил, что США позволяют втягивать себя в чужие конфликты, начиная с вопроса о том, имеет ли Приднестровье право отделиться от Молдавии, а Южная Осетия и Абхазия от Грузии, если Грузия отделилась от России, и, кончая тем, кому принадлежат островки в Южно-Китайском море, кто должен владеть Сенкаку и Южными Курилами.

«Неужели мы действительно готовы пойти на такой риск, как война с Россией или Китаем, за право владения этими территориями?» — резюмирует публицист.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в российские территориальные воды, устроив провокацию. Пограничные силы ФСБ РФ были вынуждены задержать корабли вместе с их экипажами, в составе которых, как выяснилось позднее, находились сотрудники украинских спецслужб. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии» и пожаловалась США и ЕС с призывом ввести новые санкции против РФ.