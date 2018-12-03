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В Архангельской области проходят митинги против мусорных полигонов

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В Архангельской области проходят митинги против мусорных полигонов

Архангельск, 3 декабря. В городах и поселках Архангельской области проходят массовые мероприятия против создания новых мусорных полигонов. Как рассказали журналистам в областной администрации, участие в них приняли, по предварительным данным, около 7-8 тысяч человек.

Жители Архангельска выступили против строительства полигона в Шиесе. В целом жители региона требовали не использовать территорию области для переработки отходов, передает РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, согласованный митинг против строительства полигона твердых бытовых отходов собрал в Архангельске более тысячи человек.

Ранее власти региона сообщили о планах по строительству экотехнопарка «Шиес» на одноименной железнодорожной станции в Ленском районе, где предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из Москвы и Архангельской области. 

Напомним, ранее Ссуд Севастополя обязал департамент городского хозяйства ликвидировать свалку бытовых отходов на Мекензиевых горах.

Автор: Тимур Румянцев
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