тало известно, где в России самые большие зарплаты

Москва, 3 декабря. Названы регионы России с самыми низкими и самыми высокими зарплатами.

По результатам исследований, проведенных агентством РИА Рейтинг, тройку лидеров среди регионов РФ с самыми высокими зарплатами составляют Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), а также Чукотка и Ненецкая автономная область.

Так, в ЯНАО более 27% работников получают ежемесячно 100 тысяч рублей и выше. Отметим, годом ранее число жителей региона с такими зарплатами не превышало 24%.

Москва занимает в рейтинге пятое место с результатом в 17,6% жителей, получающих за свою работу от 100 тысяч рублей. Столица России стала единственным в первой десятке лидеров регионом страны, расположенном в центральной части РФ — остальные находятся либо на Севере (Якутия, Ханты-Мансийский АО), либо на Дальнем Востоке (Сахалин, Камчатская область).

Что касается регионов с самым низким уровнем оплаты труда — на первом месте «антирейтинга» находится Дагестан, где 46% жителей получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. По соседству расположилась Карачаево-Черкесия с показателем в 44%.

Как сообщают авторы исследования, в целом по стране примерно каждый пятый россиянин зарабатывает за месяц менее 15 тысяч рублей, а половина работающих жителей России получают ежемесячно от 17 до 44 тысяч.

Подводя итоги, составители рейтинга выражают надежду, что ситуация с заработками россиян улучшится с дальнейшим повышением в стране минимального размера оплаты труда.

Как сообщала ранее «Газета.ру», более 70% жителей России вынуждены экономить, а примерно 20% населения живут в условиях жесткой экономии, что совпадает с результатами исследования РИА Рейтинг.