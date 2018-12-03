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Британские лингвисты сняли фильм на «мертвом» вавилонском языке

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Британские лингвисты сняли фильм на «мертвом» вавилонском языке

Кембридж, 3 декабря. Лингвисты Кембриджского университета сняли короткометражный фильм, повествующий о событиях двухтысячелетней давности, разворачивающихся в Южной Месопотамии.

Специально для проекта впервые в истории ученые восстановили звучание древнего  вавилонского языка, сообщает газета Daily Mail.

«Реконструкция мертвого языка – это в какой-то степени искусство. Нам повезло, что у нас есть транскрипции вавилонского языка в греческом алфавите», — рассказал руководитель научной группы профессор Мартин Уортингтон.

Как отметил ученый, в работе помогло и то, что мертвый вавилонский язык тесно связан с современным арабским и ивритом, поскольку звуки языков семитской группы устойчивее индоевропейских.

Фильм, снятый лингвистами, называется «Бедный человек из Ниппура» и основан на стихотворном произведении вавилонской литературы. Главный герой произведения — бедный простолюдин из Ниппура — благодаря хитрости и находчивости смог отомстить могущественному обидчику за то, что тот убил его козла.

Все герои короткометражки говорят на воссозданном вавилонском языке, который использовался в странах древней Месопотамии.

Автор: Виталий Рыжков
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