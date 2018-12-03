Первый после аварии ракеты «Союз-ФГ» пилотируемый корабль стартует к МКС 3 декабря

Москва, 3 декабря. Первый после аварии ракеты «Союз-ФГ» пилотируемый корабль «Союз МС-11» отправится с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что старт запланирован на 14.31 по московскому времени. Стыковка намечена на 20.36 по московскому времени. В состав экипажа космического корабля входят россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сан-Жак и американец Энн Шарлотт Макклейн.

Следует отметить, что предыдущий запуск оказался неудачным. Из-за неправильного отделения блока первой ступени от второй ступени произошла авария. Космонавты выжили благодаря системе аварийного спасения.

Ранее командир корабля «Союз МС-11» Олег Кононенко признался, что хочет обладать способностями героя фантастического фильма Рубена Фляйшера «Веном». Об этом писала RT.