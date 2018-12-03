«Никуда не торопился»: президент Армении захотел пообщаться с Лазаревским клубом 

Санкт-Петербург, 3 декабря. Президент Армении Армен Саркисян встретился 1 декабря с представителями Лазаревского клуба. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал депутат Государственной думы РФ, директор Института стан СНГ Константин Затулин.

«Президент Армении Армен Саркисян, вернувшись из поездки в Западную Германию в середине дня в субботу, 1 декабря, в 16.00, то есть буквально через пару часов после возвращения, изъявил желание встретиться с российскими участниками Лазаревского клуба», — рассказал он.

По словам Затулина, от Лазаревского клуба во встрече участвовали, помимо него, Виталий Третьяков, Ашот Джазоян, Григорий Тер-Газарянц, Норат Тер-Григорянц, Павел Золотарев, Владимир Казимиров.

«Мы проинформировали президента о нашем мероприятии, передали ему материалы, которые раздавались всем участникам. Побеседовали о перспективах этого объединения, которое, как я понимаю, он считает очень важным в создавшейся ситуации, необходимым. Обсудили направления и вопросы, которыми мог бы заниматься клуб. Среди тех, которые отметил президент и которые ему очень близки – например, развитие контактов в научной области», — уточнил российский парламентарий.

Затулин напомнил, что президент Армении, особенно – в молодости, был подающим большие надежды физиком-теоретиком.

«Он верен своей первой научной любви!», — считает собеседник ФАН.

Разговор также коснулся личных тем.

«По ходу дела выяснилось, что мы с ним заядлые теннисисты. Он меня вызвал на соревнование. Договорились, что сыграем в теннис при первой возможности. А я вспомнил, что мы собирались провести очередной выездной теннисный турнир. Он носит название «Теннисный ковчег». В мае месяце в Ереване уже все было подготовлено, но случилась революция и нам все пришлось отменить. Посмеялись на этот счет…», — поделился неожиданными деталями встречи Затулин. «Наш разговор коснулся многих других вопросов. К примеру, один из наших участников говорил о том, что необходимость региональных связей недооценивается. Президент поддержал идею развития связей Армении с отдельными регионами России», — рассказал он, отметив, что в ходе беседы внутриполитические темы не затрагивались, хотя все отмечали тот факт, что впереди выборы.

На нашего собеседника, а также других участников встреча произвела очень благоприятное впечатление.

«Очевидно было, что президент Армении с желанием проводил эту встречу. Он никуда не рвался, не торопился. Сам был склонен поделиться какими-то личными деталями. Мне кажется, встреча была очень положительной», — полагает Затулин.

Он также отметил, что встреча с президентом Армении сняла немой вопрос, связанный с отношением властей Армении к Лазаревскому клубу, поскольку сам глава государства продемонстрировал свой интерес к этому начинанию.

«К сожалению, подобный интерес не продемонстрировали члены правительства и многие депутаты Национального собрания. Но их можно извинить тем, что накануне выборов они находятся в ажиотажном графике. Тем не менее, я надеюсь, наш месседж до них дошел. Я думаю, что, несмотря на обстоятельства, кое-кто из них явно мог бы поучаствовать, как это сделали некоторые их коллеги», — сказал Затулин.

Подытоживая беседу с корреспондентом ФАН, он сообщил, что Лазаревский клуб планирует пригласить Армена Саркисяна на свое следующее заседание.

Напомним, что учредительное заседание Лазаревского клуба прошло в столице Армении Ереване с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.