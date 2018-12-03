В Совфеде обсудят морскую провокацию Украины в Керченском проливе

Москва, 3 декабря. Комитет Совета Федерации РФ по международным делам совместно с представителями ФСБ и МИД РФ обсудит в понедельник ситуацию с инцидентом в Керченском проливе и его последствиями.

Как заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Совет Федерации планирует обратиться в международные организации с просьбой отреагировать на безосновательное притеснение прав русскоязычного населения Украины в связи с введением в ряде регионов страны военного положения. Матвиенко подчеркнула, что Совфед будет требовать от международного сообщества соответствующей реакции в связи с тем, что военное положение было направлено на ущемление прав русскоговорящих жителей востока Украины.

Напомним, инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в российские территориальные воды. После целого ряда предупреждений пограничные силы ФСБ РФ были вынуждены задержать корабли вместе с их экипажами, в составе которых, как выяснилось позднее, находились сотрудники украинских спецслужб.

В ответ на законные действия пограничников РФ, Киев обвинил Кремль в «российской агрессии», после чего по предложению президента Украины Петра Порошенко в ряде регионов страны было введено военное положение. Отметим, этот режим ограничивает права и свободы граждан, в том числе — право на участие в выборах, а также права на свободу мысли и слова. Несколькими днями позже въезд на Украину запретили всем гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева провокацией, подчеркнув, что российские пограничники выполняли свои прямые обязанности по защите государственной границы.

Как сообщает издание «Царьград», нынешняя киевская власть нагнетает антироссийскую военную истерию, чтобы оправдаться за введение военного положения и попросить денег у Запада.