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Скворцова рассказала, как обстоят дела с заболеваемостью ВИЧ в России

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Скворцова рассказала, как обстоят дела с заболеваемостью ВИЧ в России

Москва, 3 декабря. Распространенность ВИЧ-инфекции на территории страны различна в зависимости от субъекта, о чем заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Основное бремя ВИЧ-инфекции приходится на 25 регионов России», — подчеркнула глава Минздрава.

По ее словам, это в основном Приволжский, Северо-Западный, Уральский и Сибирский федеральные округа.

Как отметила Скворцова, наша страна является одним из лидеров по охвату населения обследованием на ВИЧ-инфекцию.

23% населения, а точнее около 34 млн человек, сдали тест на ВИЧ в прошлом году, добавила она, передает газета «Известия».

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России выделит из резервного фонда Минздраву РФ дополнительные средства на обеспечение ВИЧ-инфицированных лекарственными препаратами. 

Автор: Тимур Румянцев
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