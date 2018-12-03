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Скончался худрук театра «Международная Чеховская лаборатория»

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Скончался худрук театра «Международная Чеховская лаборатория»

Москва, 3 декабря. Создатель и художественный руководитель театра «Международная Чеховская лаборатория» Виктор Гульченко скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на странице театра в социальной сети Facebook.

«Не стало … создателя нашего театра. Чувствуем себя сиротами», — отмечается в сообщении.

Дата прощания с Виктором Гульченко к настоящему моменту неизвестна.

Накануне RT сообщала о смерти канадского актера театра и кино Дугласа Рэйна. Он скончался на 91-м году жизни. Стартфордский шекспировский театральный фестиваль в своем заявлении отметил, что Канада потеряла одного из величайших талантов.

Также ранее стало известно смерти актера Дмитрия Соловьева, сына знаменитого режиссера Сергея Соловьева. Дмитрий Соловьев знаком российскому зрителю по своим работам в картинах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст».

Автор: Сергей Свазовский
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