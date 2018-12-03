Хуситские ополченцы задержали в Йемене представителя ООН

Ходейда, 3 декабря. Министр информации Йемена Муамар аль-Иряни сообщил, что ополченцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла» задержали сотрудника Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Мухаммада аш-Шайбани.

О происшествии министр сообщил в своем микроблоге в Twitter.

«Ополчение хуситов в Ходейде задержало Мухаммада аш-Шайбани, одного из специалистов ООН», — написал чиновник.

Чиновник подчеркнул, что международное сообщество и спецпосланник ООН требуют самых решительных действий в отношении хуситов, продолжающих боевые действия в городе Ходейда и других районах Йемена.

Напомним, что бои за Ходейду существенно ожесточились в ноябре нынешнего года. Как сообщает «Газета.ру», ранее специальный посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что усилия миссии по урегулированию ситуации в стране являются бесплодными, а центром боевых действий стал город Ходейда, где находится стратегически важный порт. Гуманитарные организации предупреждают, что в случае прекращения работы порта голод может угрожать миллионам жителей страны.

Напомним, военный конфликт в Йемене длится с 2014 года. Противоборствующими сторонами в нем являются повстанцы-хуситы и правительство страны, которому оказывает поддержку военная коалиция во главе с Саудовской Аравией.