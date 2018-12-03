Трамп пообещал исполнить «все желания» Ким Чен Ына

Вашингтон, 3 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что исполнит «все желания» Ким Чен Ына после денуклеаризации Корейского полуострова.

Соответствующее заявление, ссылаясь на Трампа, сделал после саммита G20 в Буэнос-Айресе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Южнокорейский лидер сообщил, что пообщался с руководителем США и тот попросил передать его слова Ким Чен Ыну.

«Сообщение состояло в том, что Трамп дружелюбно относится к Ким Чен Ыну, и поэтому надеется на выполнение его части соглашения, и тогда все его желания сбудутся», — рассказал журналистам Мун Чжэ Ин.

Как сообщает «Газета.ру» ранее Дональд Трамп заявил, что его следующая встреча с лидером Северной Кореи состоится не позднее января-февраля следующего года и вполне вероятно, что однажды Ким Чен Ын получит приглашение приехать в США.

Напомним, первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына произошла летом 2018 года в Сингапуре. В рамках переговоров президенты двух стран договорились начать шаги по денуклеаризации КНДР. Как отметил Дональд Трамп, он и его северокорейский коллега Ким Чен Ын «влюбились друг в друга».