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Коллекцию личных вещей основателя журнала Playboy продали на аукционе в США

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Коллекцию личных вещей основателя журнала Playboy продали на аукционе в США

Вашингтон, 3 декабря. Коллекцию личных вещей основателя журнала Playboy Хью Хефнера продали на аукционе в Julien's Auction в  городе Лос-Анджелес Соединенных Штатов. Конкурс проходил с 30 ноября по 1 декабря.

Среди лотов оказался первый выпуск Playboy, принадлежавший Хефнеру. Он был продан за 31 тысячу 200 долларов США. На обложке издания изображена Мэрилин Монро. Печатная машинка издателя ушла за 162,5 тысячи долларов США. На сайте аукциона сообщается, что вырученные средства будут перечислены правозащитным организациям.

«Все доходы с продаж пойдут в фонд Хью Хефнера в поддержку организаций, которые защищают гражданские права»,  — сообщается в социальной сети Instagram аукциона.

RT напоминает, что Хью Хефнер ушел из жизни в сентябре 2017 году. Основатель журнала Playboy скончался в возрасте 91 года.

Автор: Сергей Свазовский
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