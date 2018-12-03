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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

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Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге

Москва, 3 декабря. По прогнозам синоптиков, к середине рабочей недели в Москве потеплеет до ноля и пройдут осадки в виде мокрого снега.

Неделя начнется в Москве с умеренно морозной погоды. По сообщениям синоптиков центра «Фобос», в ближайшие дни в столице будет от -2 до -5 градусов, вероятен небольшой снег. Как ожидается, ситуация изменится в среду.

«В столичном регионе небо будет затянуто фронтальной облачностью. В Москве прогнозируется пасмурная погода, пройдет небольшой снег, который в середине недели сменит мокрый снег», — сообщают метеорологи.

При этом в среду-четверг температура воздуха повысится днем до 0 градусов, ночью будет на несколько градусов холоднее, поэтому местами возможна гололедица.   

Наибольшее количество осадков в регионе может выпасть в среду, 5 декабря.

Автор: Виталий Рыжков
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