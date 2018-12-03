СМИ обнародовали переписку Хашукджи в WhatsApp

Нью-Йорк, 3 декабря. Незадолго до смерти журналист Джамаль Хашукджи обсуждал в переписке создание оппозиционного движения для противостояния властям Саудовской Аравии и опасался мести со стороны королевской семьи.

Журналисты CNN ознакомились с перепиской, которую Хашукджи вел в мессенджере WhatsApp со своим единомышленником Омаром Абдель Азизом, выходцем из Саудовской Аравии, который проживает в Канаде. Сообщения предоставил представителям телеканала сам Абдель Азиз.

Как сообщает RT, в переписке Джамаль Хашукджи называл наследного принца Саудовской Аравии «зверем», сравнивая его с Пакманом — прожорливым существом из классической видеоигры.

«Чем больше жертв он пожирает, тем больше он хочет», — писал Хашукджи.

Журналист высказывал опасения, что репрессии могут коснуться даже тех, кто выступает в поддержку наследного принца и обсуждал возможность создания молодежного движения, которое могло бы противостоять Эр-Рияду в Сети.

Летом 2018 года Хашукджи и Абдель Азиз пришли к выводу, что их переписка могла быть перехвачена властями Саудовской Аравии. Как отмечает адресат журналиста, его брату, проживающему на территории королевства, в связи с этим может грозить тюрьма. Кроме того, Абдель Азиз полагает, что именно взлом их переписки мог сыграть роковую роль, приведшую к смерти Джамаля Хашукджи.

«Мне жаль, но взлом моего телефона сыграл важную роль в том, что случилось с Джамалем», — подчеркнул Абдель Азиз в интервью CNN.

Напомним, Хашукджи пропал без вести в Стамбуле, где в последний раз его видели 2 октября входящим в здание посольства Саудовской Аравии. По версии следствия, журналиста могли убить в здании дипмиссии. 19 октября Эр-Рияд сообщил об убийствеХашукджи в Турции. По подозрению в причастности к преступлению был задержан 21 человек.