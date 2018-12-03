Капитан «Спартака» поддержал болельщика, выбежавшего на поле в ходе матча с «Локомотивом»

Москва, 3 декабря. Поступок болельщика «Спартака», который выбежал на поле во время матча 16-го тура чемпионата России между красно-белыми и московским «Локомотивом», положительно оценил капитан московского футбольного клуба Денис Глушаков. В своем Instagram он разместит соответствующую запись.

Глушаков отметил, что выражает поддержку выбежавшему на поле болельщику.

«Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку», — написал Глушаков.

Он также выразил надежду, что болельщика-нарушителя не станут сильно наказывать.

Как сообщает RT, на 61-й минуте матча с трибун выбежал болельщик и направился в сторону Глушакова. Когда стюарды уводили его с поля, капитан «Спартака» пожал ему руку.

Напомним, накануне «Локомотив» проиграл «Спартаку» в столичном дерби 16-го тура Российской премьер-лиги. Игра закончилась счетом 2:1 в пользу красно-белых.