Капитан «Спартака» поддержал болельщика, выбежавшего на поле в ходе матча с «Локомотивом»

Это не самый простой период в моей жизни, все кто меня знают в курсе, как сильно я люблю «Спартак». Что бы не происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких либо персонах. Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его, и верить, что у нас все еще шансы чего то добиться в этом сезоне! Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мере, мне бы этого не хотелось. Всех, без исключения, болельшиков с победой!!!#спартак#победа #команда

A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Dec 2, 2018 at 11:49am PST