Противолодочный самолет ВМС США провел многочасовую разведку вблизи Крыма

Симферополь, 3 декабря. Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВВС США провели многочасовую разведывательную операцию недалеко от Республики Крым. Об этом сообщается на сайтах западных авиационных ресурсов.

точняется, что самолеты приблизились на расстояние 34 километров от границ Российской Федерации. Воздушные суда курсировали у берегов Крыма, Краснодарского края и Керченского пролива. Оба самолета вылетели с базы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия. При этом Global Hawk находился вблизи российских границ на протяжении восьми часов.

Ранее стало известно, что американские вооруженные силы готовятся к противостоянию с Китаем и Россией.

Также Газета.ru сообщала о приближении к российским границам самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.