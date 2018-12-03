Боксера Стивенсона ввели в искусственную кому после боя с Гвоздиком

Квебек, 3 декабря. Канадского боксера Адониса Стивенсона ввели в искусственную кому после боя с украинцем Александром Гвоздиком в Квебеке. Об этом сообщает Le Journal de Montreal.

Медики оценивают состояние спортсмена как тяжелое. По информации Le Journal de Montreal ближайшие два дня станут для Стивенсона решающими.

Ранее стало известно, что украинский боксер Гвоздик отправил в нокдаун канадца Адониса Стивенсона в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета. После боя Стивенсона госпитализировали.

Также Газета.ru сообщала о важных победах российских боксеров. Денис Лебедев в 12-раундовом противостоянии в Монако победил представителя США Майка Уилсона. Дмитрий Бивол оказался сильнее канадца Жана Паскаля. Впереди у Лебедева бой против Александра Усика.