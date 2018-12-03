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УЕФА утвердил регламент нового еврокубка

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УЕФА утвердил регламент нового еврокубка

Ньон, 3 декабря. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил регламент нового международного клубного турнира. Состязание получило рабочее название UEL2. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Формат турнира будет схожим с Лигой чемпионов и Лигой Европы. На групповом этапе 32 команды поделят на восемь групп путем жеребьевки. Два победителя из каждой группы получат право сыграть в 1/8 финала. Победитель UEL2 получит право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы.

Ожидается, что новый турнир состоится уже в 2021 году. Предварительно согласовано, что матчи UEL2 будут проходить по четвергам.

Ранее Газета.ru сообщала о победе московского «Спартака» над «Локомотивом» в матче чемпионата России по футболу.

Также Федеральное агентство новостей подвело итоги первого круга чемпионата России по футболу.

Автор: Сергей Свазовский
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