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Гостелевидение Сирии подтвердило атаку позиций САА коалицией США

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Гостелевидение Сирии подтвердило атаку позиций САА коалицией США

Дамаск, 3 декабря. Государственное телевидение Сирии подтвердило факт атаки международной коалиции во главе с США на позиции сирийских правительственных войск недалеко от населенного пункта Ат-Танф провинции Хомс Сирийской Арабской Республики. 

Силы коалиции выпустили ракеты в районе горы аль-Граб. По имеющимся данным, всего было использовано 14 ракет. Государственное телевидение Сирии также подтвердило причинение материального ущерба.

Следует отметить, что американские вооруженные силы оккупируют 55-километровую зону американской на юге провинции Хомс. Вашингтон неоднократно угрожал открыть огонь в случае приближения к базе «Ат-Танф».

Гуманитарная обстановка в этом районе остается очень сложной. Местное население сталкивается с острым дефицитом продуктов питания, воды, лекарств, предметов гигиены. Очень высок уровень смертности.

Автор: Сергей Свазовский
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