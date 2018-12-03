Гостелевидение Сирии подтвердило атаку позиций САА коалицией США

Дамаск, 3 декабря. Государственное телевидение Сирии подтвердило факт атаки международной коалиции во главе с США на позиции сирийских правительственных войск недалеко от населенного пункта Ат-Танф провинции Хомс Сирийской Арабской Республики.

Силы коалиции выпустили ракеты в районе горы аль-Граб. По имеющимся данным, всего было использовано 14 ракет. Государственное телевидение Сирии также подтвердило причинение материального ущерба.

Следует отметить, что американские вооруженные силы оккупируют 55-километровую зону американской на юге провинции Хомс. Вашингтон неоднократно угрожал открыть огонь в случае приближения к базе «Ат-Танф».

Гуманитарная обстановка в этом районе остается очень сложной. Местное население сталкивается с острым дефицитом продуктов питания, воды, лекарств, предметов гигиены. Очень высок уровень смертности.