Белоруссия оценила потери от налогового маневра при негативном сценарии

Минск, 2 декабря. Министерство финансов Белоруссии оценило потери от налогового маневра в нефтяной сфере России на весь период его реализации.

По словам главы ведомства Андрея Белковца, при неблагоприятном развитии событий Белоруссия может лишиться 10 миллиардов долларов США. Негативный эффект станет возможным, если Минск и Москва не смогут прийти к согласию относительно механизмов компенсации.

В то же время, Белковец убежден, что потери удастся минимизировать, а необходимые механизмы компенсации будут найдены.

«Будут вводиться определенные компенсационные меры. Заводы уже не будут столько (нефти — прим. ФАН) перерабатывать, существенно упадет импорт. Негативное влияние на экономику заводов будет минимизировано», — сказал глава министерства финансов Белоруссии на конференции BelarusCrossway'18.

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