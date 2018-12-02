Три человека погибли в страшном ДТП в ХМАО

Ханты-Мансийск, 2 декабря. Три человека погибли в результате ДТП на трассе Тюмень — Ханты‐Мансийск. Еще двое госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

Уточняется, что авария произошла на 807-м километре автотрассы. Автомобиль Hyundai Elantra выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада». Оба водителя погибли на месте происшествия. Также скончался пассажир иномарки. Еще два человека госпитализированы в больницу поселения Пойковский в тяжелом состоянии.

Ранее Газета.ru сообщала о ДТП в ХМАО, в результате которого погибли четыре человека. Авария произошла в районе Нефтеюганска.

Крупное ДТП в этом же регионе произошло в январе 2018 года. В результате столкновения автомобилей Mazda 6 и Renault Duster погибли десять человек.