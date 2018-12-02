Порошенко попросил украинцев «держать порох сухим»

Киев, 2 декабря. Украинский президент Петр Порошенко обратился к гражданам Украины, попросив их «держать порох сухим». Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким образом Порошенко прокомментировал видео учений военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«Должны держать порох сухим и быть готовыми в любой момент дать отпор агрессору», — призвал украинский президент.

Как отметил Порошенко, «враг должен заплатить высокую цену».

Не так давно политик заявил в интервью немецким СМИ, что Российская Федерация якобы намерена «получить наземный коридор из Донбасса в Крым». С этой целью, как утверждает Порошенко, российская сторона якобы намеревается захватить украинские города Мариуполь и Бердянск. Президент Украины подчеркнул, что теперь его страна пребывает «на передовой защиты европейской цивилизации».

Заявление политика раскритиковали в РФ. Так, депутат Государственной думы Михаил Шеремет счел слова Порошенко абсурдом. Сенатор от Крыма Сергей Цевков, в свою очередь, назвал украинского президента выдумщиком и фантазером.

Заявление Порошенко прокомментировала и официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, именно РФ в настоящее время защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии и милитаризма», которые на данный момент характеризуют происходящее на Украине. Захарова также указала на то, что Киев использует национализм в качестве национальной идеи. При этом действия власти на Украине являются войной против собственного народа, отметила Захарова.