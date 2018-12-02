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Посольство РФ отреагировало на данные о «тайной операции» Великобритании на Украине

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Посольство РФ отреагировало на данные о «тайной операции» Великобритании на Украине

Москва, 2 декабря. Посольство России в Лондоне отреагировало на информацию о секретной операции Соединенного Королевства на Украине, обнародованную «Русской службой Би-Би-Си».

Российские дипломаты отметили усиление присутствия британцев на Украине и связали действия Лондона с приближением выборов на Украине. В посольстве напомнили, что Великобритания поддержала антиконституционное свержение власти на Украине во время так называемой «революции достоинства».

«Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет «Би-Би-Си», психологического воздействия и информационных операций в этой стране»,  — отметили в дипломатическом учреждении.

Ранее сообщалось о провокации ВМС Украины в Керченском проливе. Военные корабли нарушили границу России и выполняли опасные маневры. На законные требования властей экипажи кораблей не реагировали. Российские пограничники задержали нарушителей. В их отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Сергей Свазовский
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