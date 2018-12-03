Эксперт рассказал о «тайном аспекте» провокации ВМС Украины в Керченском проливе

Москва, 3 декабря. Румынский военный эксперт Валентин Василеску оценил последствия недавней провокации ВМС Украины в Керченском проливе. К данному инциденту на протяжении последних нескольких дней было приковано внимание большей части мировых СМИ. Свое мнение он выразил в материале для издания Voltairenet.

Он обратил внимание на то, что по сути журналисты крупнейших мировых изданий встали на сторону Украины, обвинив Россию в «попытках ограничить судоходство» в этом регионе. Как считает эксперт, эта ситуация — ярко выраженная попытка СМИ дезинформировать собственную аудиторию.

Киев, решившись отправить свои корабли к Керченскому проливу, преследовал определенные цели, отметил автор Voltairenet. Цель Украины, по его мнению, состояла в том, чтобы вызвать реакцию российских пограничников, которые были обязаны встать на защиту Крымского моста. Для данного типа миссий идеально подошли суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», использованные Украиной для осуществления своей провокации, поскольку они «быстрее и маневреннее, нежели береговая охрана и хорошо вооруженные тяжелые военные корабли», отметил эксперт.

Василеску подчеркнул, что при комментировании вышеупомянутой ситуации международные обозреватели не упомянули ряд важных деталей. Эксперт указывает на существование невидимого, «тайного аспекта» данной провокации ВМСУ. Как считает Василеску, 25 ноября украинские ВМС осуществили провокацию в Керченском проливе, которая была частью «разведывательной операции», организованной странами Запада.

Существует разведывательная структура, которая действует втайне. Она занимается мониторингом реакции противника, отметил Василеску.

«В данном случае системы обороны Крымского моста и Керченского пролива», – пояснил он.

Так, действия российских пограничников, которые активировали сценарий защиты своих вод, изучали иностранные военные.

По некоторым данным, американские SIGINT (дивизион авиационного обнаружения и перехвата электронных сигналов) были очень активны в данном регионе незадолго до случившегося. В воздухе находились несколько самолетов, которые мониторили ситуацию, передает издание «ПолитРоссия».

Как сообщала «Газета.ру», ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова назвала верной точкой зрения на украинские события слова бывшего главы внешнеполитического ведомства Германии Зигмара Габриэля о том, что стране необходимо не дать Украине втянуть себя в войну.

25 ноября три украинских военных корабля нарушили российскую границу в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры. В результате все три корабля были задержаны.