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Мединский заявил о доказательствах подвига 28 панфиловцев

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Мединский заявил о доказательствах подвига 28 панфиловцев

Москва, 2 декабря. Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что подвиг 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны удалось документально доказать.

Мединский отметил, что новые данные стали известны после рассекречивания дела под грифом «Смерш» за период с 1942 по 1944 годы. В деле содержатся новые описания, подробности боя, а также слова политрука Клочкова: «Отступать некуда».

В статье для «Российской газеты» Мединский привел несколько фрагментов рассекреченных документов. Он подчеркнул, что последние сомнения в правдивости подвига 28 панфиловцев рассеяны.

«Теперь мы можем поставить точку поверх точки»,  — заключил глава ведомства.

Ранее в министерстве обороны Росси назвали цену танков Т-34 во время Великой Отечественной войны. Об этом писала Газета.ru. Издание отмечает, что цена военной техники в этот период ограничивалась соответствующими директивами.

Автор: Сергей Свазовский
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