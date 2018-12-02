Видео победного нокаута украинца Гвоздика появилось в Сети

Москва, 2 декабря. Украинский боец в полутяжелом весе Александр Гвоздик стал чемпионом WBC, нокаутировав соперника Адониса Стивенсона. В Сети также появилось видео, на котором запечатлен нокаут.

Это 16-я победа для Гвоздика в категории профи. Для Стивенсона, в «послужном списке» которого значатся одна ничья и 29 побед, это стало уже вторым поражением

Боец Гвоздик является четвертым действующим чемпионом мира из Украины. Украинец Александр Усик также действующий чемпион в тяжелом весе. Действующим чемпионом WBA в легкой весовой категории является и украинский боец Василий Ломаченко. Также следует выделить и чемпиона WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна.