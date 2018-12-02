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«Селихов не до конца восстановился»: Кононов рассказал, почему ворота «Спартака» защищает Ребров

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«Селихов не до конца восстановился»: Кононов рассказал, почему ворота «Спартака» защищает Ребров

Москва, 2 декабря. «Локомотив» проиграл «Спартаку» в столичном дерби 16-го тура Российской премьер-лиги. Ворота «красно-белых» защищал Артем Ребров. По мнению главного тренера «Спартака» Олега Кононова, вратарь московского клуба Александр Селихов не до конца восстановился после травмы.

«Селихов до конца не в кондициях, только сейчас начинает работать,  — сказал Кононов на пресс-конференции. — Серьезная травма была».

«Нужен более опытный вратарь в таких матчах. Максименко — очень хороший вратарь, я надеюсь, что у него будет замечательное будущее», — добавил главный тренер «красно-белых».

Напомним, полузащитник Денис Глушаков, а также на 38-й нападающий Луис Адриано,  отметились голами в первом тайме. Хавбек «железнодорожников» Джефферсон Фарфан забил мяч в ворота соперников во втором тайме на 79-й минуте.

Игра закончилась счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Спартак» набрал 25 очков и сместил с четвертого места в турнирной таблице «Локомотив», в активе которого также 25 баллов. 

8 декабря «Спартак» сыграет с «Анжи» из Махачкалы. В это же день состоится игра «Локомотива» с «Оренбургом».

Автор: Алексей Громов
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